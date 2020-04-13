В Москве начали выдавать специальные пропуска для поездок на работу

В понедельник утром специальная страница, где жители могут подать заявки, начала работать с перебоями, а некоторые пользователи пожаловались, что сайт оказался полностью недоступным, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Мы фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа", – заявили в местном штабе по ситуации с коронавирусом.

Оперативный штаб сообщил, что к утру власти выдали почти 700 тыс. рабочих пропусков жителям более чем 10-миллионного города.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина и аналогичным постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, с понедельника начинается оформление цифровых пропусков, которые станут обязательными для поездок по территории двух регионов с 15 апреля.

Пропуск будет представлять собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки.

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Мэрия предложила оформлять долгосрочные пропуска тем, кто ездит на транспорте на работу, а однодневные – тем, кто направляется в магазины или к врачам. За отсутствие пропуска власти собираются штрафовать жителей и помещать личные автомобили на спецстоянку.

Россия сообщила в понедельник о 2 558 новых случаях заболевания коронавирусом, из них более половины – в Москве. В городе действует так называемый режим самоизоляции, разрешающий гражданам выходить из дома только на работу, за продуктами и лекарствами или выгулять собаку. На выходных полиция выставила блокпосты на некоторых въездах в город, где проходили проверки автомобилистов.