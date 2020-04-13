Падение трафика в воздушном пространстве Украины достигло 96%, – "Украэрорух"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") сообщает БизнесЦензор.

Всего в марте "Украэрорух" обслужил 13 323 полета, из которых 1443 - внутренние (-44,9% по сравнению с мартом прошлого года), 6653 - международные (-41,1%) и 5227 - транзитные (-29, 5%).

"Общий объем падения воздушного трафика в месяц составляет 37,5% по сравнению с показателем марта 2019 года. Однако следует понимать, что этот процент учитывает незначительное уменьшение объемов воздушного движения в первой половине месяца и стремительную динамику его снижение во второй половине", - сообщает "Украэрорух".

Мировая динамика объемов воздушного движения продолжает снижаться вследствие запрета авиасообщения во многих странах из-за мер противодействия COVID-19.