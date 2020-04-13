АМКУ заметил увеличение дискриминационных требований на тендерах по закупке топлива

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

Согласно рекомендациям, Минэкономики обязано принять меры, направленные на совершенствование и разработку методических рекомендаций и методологических разъяснений, на которые опираются субъекты хозяйствования при подготовке закупок, а также внести соответствующие изменения в типовую тендерную документацию.

В комитете пояснили предоставление рекомендаций тем, что заказчики часто при закупке горючего устанавливают в тендерной документации чрезмерные требования к участникам.

По данным Комитета, наиболее распространенными среди из них являются:

наличие у участника именно собственных или арендованных АЗС/складов горюче-смазочных материалов, при том, что заправка горючим может осуществляться через партнерские АЗС;

расположение АЗС участника торгов на таком расстоянии от объектов заказчика, которое исключает конкуренцию между участниками при проведении процедуры закупок;

наличие у участников торгов лицензий именно на розничную торговлю горючим, в то время, как при продаже нефтепродуктов с использованием талонов и топливных карт у субъектов имеются лицензии на оптовую торговлю топливом;

наличие у заказчика дискреции о принятии решения об отклонении предложения участника;

определение заказчиком марки конкретного производителя горючего.

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"Использование таких условий при формировании тендерной заявки становится причиной снижения конкуренции в ходе закупок, ограничения возможности участия в открытых торгах компаний, осуществляющих реализацию горючего, а также дискриминации участников торгов", – отмечается в сообщении.

Из-за установления заказчиками таких требований в прошлом году в АМКУ поступило 265 жалоб связанных с процедурами закупок горюче-смазочных материалов. Из них было удовлетворено 100. По состоянию на 11 марта этого года Комитетом получено уже 95 жалоб, из которых 48 – удовлетворено.