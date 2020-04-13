Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена автогаза на станциях ОККО и WOG снизилась на 28 коп. и 31 коп. – до 10,57 грн и 10,55 грн за литр соответственно.

Glusco снизила цены на 50 копеек – до 8,95 грн/л, а UPG – на 30 коп., до 9,50 грн/л.

Цены автогаза в консолидированной сети АЗС группы "Приват" снизились в среднем на 4-6 коп. –до 9,24 грн/л.

Сеть "Авантаж" снизила цену на 20 копеек – в среднем до 8,55 грн/л.

Сети Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, Marshal, Mango и Motto опустили цены на 10-30 копеек за литр.

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Как сообщалось, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115 за тонну, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.

На прошлой неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост. По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходящих с марта остатков.