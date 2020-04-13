Количество безработных достигло 388 тысяч человек, – Служба занятости (обновлено)

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы занятости, передает БизнесЦензор со.ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тыс. лиц, что на 70 тыс., или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года", – сообщили в пресс-службе.

Наибольшее число безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях, добавили в ведомстве.

В среднем на прошлой неделе статус безработного получали около 7 тыс. граждан в день, свидетельствуют данные службы.

Так, по данным на сайте ведомства, количество зарегистрированных безработных по состоянию на 9 апреля составляло 377 тыс. человек, что на 57 тыс. или на 18% больше, чем на эту же дату прошлого года.

В целом, с начала карантина 12 марта, в Службе занятости зарегистрировалось более 58 тыс. новых безработных.

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Как сообщалось, согласно обновленному прогнозу экономического и социального развития, подготовленному Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, уровень безработицы (по методологии МОТ) в 2020 году составит 9,4%, против 8,1% рабочей силы прогнозируемого ранее.

Напомним, на время карантина в центрах занятости действует временный порядок обслуживания клиентов, который предусматривает, что статус безработного и помощь по безработице предоставляется с первого дня подачи заявления.

На период карантина выплата помощи по безработице осуществляется без личного посещения безработным центра занятости, при условии подтверждения безработным информации любыми средствами коммуникации (телефонная связь, электронные средства и т.п.).

В свою очередь специалист центра сообщает зарегистрированном безработному о необходимости представления, в том числе дистанционно, в течение 10 рабочих дней в центр занятости справки из банка об открытии счета для перечисления средств.