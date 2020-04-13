"Укртранснафта" приняла четвертый танкер с нефтью для Беларуси

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты" сообщает БизнесЦензор.

Объем четвертой танкерной партии составляет более 90 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light.

Разгрузка нефти происходит для ее дальнейшей транспортировки с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" по маршруту МНТ "Южный" - ЛПДС "Броды" - ЛПДС "Мозырь".

Договор о предоставлении услуг по транспортировке нефти в Беларусь между "Укртранснафтой" и BNK действует до конца 2020 года. Ранее в рамках соглашения "Укртранснафта" приняла три танкера с нефтью общим объемом около 260 тыс. тонн. Разгрузка первого танкера завершилось 14 марта, второго - 17, а третьего - 25 марта.