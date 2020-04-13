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13.04.20 09:56

Количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине превысило 3 тысячи

В Украине зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья.

Количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине превысило 3 тысячи

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев", - говорится в сообщении.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 13 апреля в Центр поступило 704 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 11 тысяч 136 сообщений о подозрении на COVID-19.

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