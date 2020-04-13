Госагентство оценило убытки от пожара в Зоне отчуждения в десятки миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Она сообщила, что по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров по состоянию на 8 апреля, огонь прошел около 3,5 тыс. га земли, однако уточнить цифру невозможно из-за сильного задымления.

"На данный момент ГАЗО, профильные министерства и Кабинет министров работают над подсчетом денежных убытков. По предварительным данным сумма достигает десятков миллионов гривень", - сообщает пресс-служба агентства.

К основным причинам возгорания относят пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области, короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.