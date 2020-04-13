Страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи нефти

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства, снизит добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, после четырех дней переговоров и давления президента США Дональда Трампа.

Два источника в странах ОПЕК+ сказали, что сделка была заключена во время видеоконференции в воскресенье. Министерства энергетики Казахстана и Азербайджана подтвердили заключение сделки.

В рамках крупнейшего соглашения о снижении добычи в истории страны планируют сокращать производство в течение двух лет - до апреля 2022 года.

Страны, входящие в Большую двадцатку, также станут частью сделки, что вместе с ОПЕК+ позволит убрать с рынка около 20 миллионов баррелей в сутки, сказал министр нефти Кувейта.

Меры, направленные на снижение распространения коронавируса, уничтожили спрос на топливо и уронили нефтяные цены, повлияв на бюджеты нефтекомпаний и ударив по американской добыче шельфовой нефти, которая наиболее восприимчива к низким ценам из-за высокой себестоимости.

ОПЕК+ говорил, что хочет, чтобы производители вне группы, такие как США, Канада, Бразилия и Норвегия, снизили еще 5% добычи или на 5 миллионов баррелей в сутки.

Подписание соглашения в ОПЕК+ задерживалось с четверга, после того как Мексика отказалась снизить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал в пятницу, что Трамп предложил взять на себя большее сокращение вместо Мексики, что было необычно для президента США, который долгое время выступал против действий ОПЕК.

Трамп сказал, что Вашингтон поможет Мексике тем, что возьмет на себя некоторое сокращение, которое можно будет возместить позже. Он не сказал, как это будет работать.

Минэнерго Азербайджана после видеоконференции заявило, что Мексика снизит добычу на 100 тысяч баррелей в сутки с мая, а США возьмут на себя вместо Мексики сокращение еще на 300 тысяч баррелей в сутки.

Мировой спрос на нефть может упасть на треть из-за того, что более чем три миллиарда человек изолировались в своих домах из-за вспышки коронавируса.