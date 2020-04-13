БизнесЦензор

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13.04.20 07:54

Цены на нефть растут после переговоров стран ОПЕК

Нефть, начав сессию с резких скачков, дорожает в понедельник на 4-5%, после того как по итогам четырех дней драматических переговоров странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи примерно на 13%.

Цены на нефть растут после переговоров стран ОПЕК

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Сделка не впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая. Нефтетрейдеры также не готовы учитывать как "настоящее" снижение производства те баррели, которые и так ушли бы с рынка с учетом 2-кратного обвала цен на нефть за март.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник составила $32,84 за баррель, что на 4,3% выше уровня предыдущей сессии. В ходе сессии рост цены достигал 8%.

Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени почти на 5% - до $23,89 за баррель.

Ключевым препятствием для достижения финального соглашения была позиция Мексики, которая не хотела брать на себя пропорционально такие же обязательства, как и 22 других нефтедобывающих страны.

Президент страны популист Андрес Мануэль Лопес Обрадор шел на выборы с обещаниями восстановить национальную нефтяную промышленность и отказаться от импорта энергоносителей. Кроме того, у Мексики захеджированы все поставки нефти. Это гарантирует ей получение $49 за баррель, и она не испытывает финансовых проблем из-за снижения цен. С 2004 года добыча нефти в Мексике упала примерно в 2 раза, до менее чем 1,7 млн баррелей в сутки, в марте она выросла до 1,79 млн баррелей.

В свою очередь Саудовская Аравия считала неприемлемым, что кто-то из стран не будет в полном объеме выполнять взятые на себя ОПЕК+ коллективные обязательства.

Тем не менее, вынужденный компромисс был достигнут, страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В четверг называлась цифра в 10 млн, которая учитывала и вклад Мексики.

США, Бразилия и Канада добавят к снижению, по оценкам, еще 3,7 млн баррелей за счет падения производства, вызванного снижением цен.

Мексика, согласно общему подходу, должна была бы снизить добычу в первые два месяца на 400 тыс. б/с., однако она согласилась только на 100 тыс. США условно компенсируют этот "недобор" за счет ожидаемого снижения своей добычи.

Сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Из-за борьбы с коронавирусной инфекцией, когда перестал нормально работать транспорт и остановились предприятия, спрос на нефть в мире снизился примерно на 30%, цены упали до 18-летнего минимума. Таким образом, хотя согласованное странами ОПЕК+ соглашение по снижению добычи и является беспрецедентным по объему, оно не сможет полностью восстановить баланс между спросом и предложением.

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