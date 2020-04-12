Украина и Турция договорились о пересечении границы для грузовиков

Об этом в комментарии Укринформу рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает БизнесЦензор.

Сейчас на границе остается несколько десятков грузовиков, они будут пропущены после 14-дневного карантина, который будет применяться и в дальнейшем.

"В принципиальном плане после разговора президентов вопрос по перевозчикам разблокирован. Очереди, которые были на границе до разговора президентов и некоторое время после, на сегодняшний день практически отсутствуют. Есть еще несколько десятков машин, в отношении которых должно еще быть выдержано правило 14-дневного карантина. И они будут также пропущены", - сказал Сибига.

Он отметил, что по данному вопросу налажен конструктивный диалог, который уже принес практические результаты.

"Вчера получена нотификация об официальном порядке, который будет применяться к перевозчикам, чтобы в дальнейшем не возникало таких недоразумений и все происходило согласно совместно согласованной процедурой. Ожидаем разговор профильных заместителей министров, которые еще дальше будут обсуждать детали, чтобы не возникало проблемных вопросов. Также ведется совместная работа над практическими деталями на уровне соответствующих структур обеих стран", - сказал дипломат.

По его словам, перевозчикам следует помнить, что при пересечении границы будет применяться 14-дневный карантин.

"Главное, что следует учитывать при пересечении границы с Турцией, Болгарии и турецкой или грузино-турецкой, - будет действовать общее правило прохождения 14-дневного карантина. Очень важно, чтобы наши перевозчики знали и для них это не было неожиданностью", - сказал Сибига.

Он добавил, что есть общее понимание обеих сторон по обеспечению беспрепятственного движения грузов, в том числе в контексте минимизации негативных последствий пандемии, развития двусторонней торговли и поддержания ее динамики.