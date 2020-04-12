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12.04.20 12:36

Microsoft потратит $20 миллионов на борьбу с COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

Microsoft выделит $20 млн для борьбы с коронавирусом COVID-19 в рамках созданной американской компанией программы AI for Health. Благодаря ей ученые и некоммерческие организации и компании в сфере здравоохранения смогут получить доступ к инструментам для обработки данных, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

Microsoft потратит $20 миллионов на борьбу с COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

"Мы мобилизуем нашу инициативу AI for Health, чтобы сосредоточиться на оказании помощи тем, кто находится на передовой исследования COVID-19. Мы сосредоточим наши усилия в пяти конкретных областях, где, как нам кажется, данные, анализ и навыки наших исследователей смогут оказать наибольшее влияние. И мы выделим для этого $20 млн", - говорится в пресс-релизе компании.

Microsoft уточняет, что сфокусирует работу на пяти направлениях:

В марте основатель Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров компании. Он продолжает работать в качестве советника гендиректора IT-корпорации Сатьи Наделлы. Свои усилия Гейтс пообещал сосредоточить на благотворительной деятельности. В январе его фонд выделил $10 млн на борьбу c распространением коронавируса, позже он принял решение потратить на эти цели еще $90 млн.

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