БизнесЦензор

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11.04.20 17:45

"Антонов" возобновил полеты крупнейшего в мире грузового самолета "Мрия". ВИДЕО

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" в субботу, 11 апреля, вылетел из международного аэродрома "Киев-Антонов-2", начав первый коммерческий рейс после технического обслуживания и модернизации.

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Как сообщает пресс-служба госпредприятия "Антонов" , Ан-225 будет задействован для перевозки медицинских средств для борьбы с коронавирусом из Китая в страны Европы, передает БизнесЦензор.

"Мрия" станет шестым самолетом авиатранспортного подразделения ГП "АНТОНОВ" - авиакомпании "Авиалинии Антонова", которые задействованы в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19. Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС", – отмечается в сообщении.

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