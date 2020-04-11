Кабмин готовит программу льготных кредитов бизнесу для выплаты зарплат, – Минэкономики

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам министра, большинство правительственных программ направлены на то, чтобы предприятия могли получить средства для выплаты зарплат и не увольнять людей.

В частности, предлагается создать программу "Новые деньги", предусматривающую предоставление предприятиям кредитов для оплаты труда работникам под гарантии государства.

"Правительство предоставит государственные гарантии под такие кредиты и предприятие будет оплачивать 5% на новые средства. Предприятие сможет получить и направить эти средства на фонд оплаты труда, сохранения рабочих мест", – сообщил Петрашко.

Министр добавил, что в случае поддержки Верховной Радой изменений в госбюджет заработает программа по так называемой "временной безработице". Программа предусматривает, что предприятия, которые привлекают работников к работе частично, будут получать компенсацию на выплаты таким работникам.

"То есть по сути мы говорим: не увольняйте людей. Мы вам будем выплачивать до суммы минимального размера зарплаты на этих людей, которые не полностью заняты", – рассказал министр.

Кроме этого, Игорь анонсировал создание программы, которая предусматривает компенсацию процентной ставки по кредитам тем предприятиям, которые сохранят рабочие места. Планируется, что программа будет запущена уже со следующей недели.

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Как сообщалось, накануне гендиректор принадлежащего Ринату Ахметову "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук заявил, что компания рассматривает возможность приостановки работы крупнейшего угольного предприятия холдинга "ДТЭК Павлоградуголь", пояснив такие планы "невозможностью платить заработную плату".

Напомним, прибыль "ДТЭК Павлоградуголь" в 2019 году составила 6,72 млрд грн, что на 11% выше, чем в 2018 году.