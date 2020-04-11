БизнесЦензор

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11.04.20 12:46

Google и Apple создадут систему отслеживания контактов людей с коронавирусом

Google и Apple объединятся для создания технологии, которая поможет выявить, с кем контактировали люди, зараженные коронавирусом. Заявления об этом появились на сайтах обеих компаний.

apple

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

При этом компании заверяют, что неприкосновенность личной жизни пользователей, а также их безопасность, не будут нарушены.

Новая технология поможет властям стран сдержать распространение коронавируса, позволяя выявить контакты заболевшего человека, говорится в сообщении. Ее запуск будет происходить в два этапа.

На первом этапе будет создан программный интерфейс, который обеспечит взаимодействие между устройствами, работающими на Android и iOS. Это позволит пользователям устанавливать официальные приложения систем здравоохранения. Эту работу компании планируют завершить в мае.

На втором этапе компании будут работать над специальной платформой на основе Bluetooth, которая будет отслеживать контакты заболевших. "Конфиденциальность, прозрачность и добрая воля имеют первостепенное значение в рамках этой инициативы", — говорится в сообщении компаний. На реализацию этого этапа планируется потратить несколько месяцев.

Предполагается, что пользователи новой технологии, у которых был выявлен коронавирус, будут добавлять эту информацию в приложения. Таким образом люди, с которыми они близко контактировали в прошедшие дни, получат уведомление, уточняет Bloomberg.

Похожие технологии уже запустили в Сингапуре. В марте жителям города-государства стало доступно приложение TraceTogether, которое помогает пользователям фиксировать данные о том, с кем из знакомых они близко контактировали. Приложение отслеживает другие смартфоны, на которых установлено TraceTogether, и "запоминает" их, учитывая также дистанцию между пользователями и длительность их контакта. Если человек заразится коронавирусом, он сможет восстановить, с кем он контактировал до обнаружения болезни.

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