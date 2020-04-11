Цены на уран достигли четырехлетних максимумов

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 9 апреля цена достигла наивысшего уровня с марта 2016 года, достигнув $29,6 за фунт. Речь идет об индикаторе UxC Broker Average Price (BAP), который основан на ежедневных предложениях и запросах цен на рынке.

В начале года, когда пандемия коронавируса еще не ударила по добыче и логистическим цепочкам, цена колебалась вокруг привычной отметки $25.

Как сообщила старший вице-президент по политике отраслевой консалтинговой компании UxC Анна Брындза, достижение четырехлетнего максимума обусловлено сохраняющимся спросом на фоне дополнительных сигналов о влиянии распространения коронавируса на отрасль.

Так, "Казатомпром" объявил в начале недели об ожидаемом сокращении производства урана в Казахстане в 2020 году в размере до 4 тыс. тонн по сравнению с первоначальным планом из-за пандемии коронавируса. "Это повлияет не только на сам "Казатомпром", но и на его многочисленных партнеров", - отмечает Брындза.

Влияние на отрасль оказывают не только действия добывающих компаний, но и других участников цепочки. Например, канадская Cameco (один из крупнейших мировых производителей урана) не только приостановила добычу на крупнейшем руднике Cigar Lake в Канаде, но и объявила о временном прекращении операций на своих мощностях по конверсии и переработке в Онтарио.

По словам эксперта, наибольшее беспокойство вызывают возросшие риски, связанные с транспортом и логистикой. "Ситуация остается зыбкой, но совершенно ясно, что текущие закрытия (рудников и производств) приведут к уже другим рыночным реалиям, хотя, как именно будет выглядеть рынок, пока еще рано прогнозировать", - заключила Брындза.