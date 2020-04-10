Нацбанк увеличил чистую покупку валюты до $280 миллионов за неделю

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Весь объем валюты был куплен и продан в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching).

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,86 млрд, продал – $2,79 млрд.

Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 30 марта по 3 апреля купил на межбанковском рынке $248 млн, при этом регулятор не продавал валюту. Только в пятницу, 3 апреля, покупка валюты составила $150 млн.

В НБУ отмечали, что спрос на валютном рынке вернулся к уровню перед карантином, а курс гривни начал укрепляться.