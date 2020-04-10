Столичный застройщик через суд получил разрешение на строительство 25 жилых высоток

Соответствующее разрешение выдал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 17 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Градостроительные условия и ограничения (ГУО) выданы двум заказчикам – Учреждению "28 управление начальника работ" Минобороны (землепользователь) и ООО "Бориспильмиськбуд" (застройщик). "Бориспильмиськбуд" входит в группу компаний Perfect Group, связанную с нардепом от ОПЗЖ Дмитрием Исаенко.

Строительство запланировано на двух участках площадью 4,72 га и 0,86 га. Предельная высота застройки – не выше 73,5 метра. Однако, окончательная высота объектов жилого комплекса будет определена проектной документацией.

Эти ГУО выданы во исполнение решения Окружного админсуда Киева от 8 мая 2019 года, которым суд обязал Департамент выдать указанные исходные данные.

Как установил суд, в ноябре 2018 года "Бориспильмиськбуд" обратился к Департаменту для выдачи ГУО, однако получил отказ в связи с тем, что намерение застройки не соответствует Генплану Киева (компания хочет строить жилье, тогда как по функциональному назначению – это частично земли коммунально-складской территории и частично – территории улиц и дорог).

Кроме того, Департамент указал, что не получил данных об основных параметрах застройки.

ОАСК, рассматривая предоставленные застройщиком документы, указал, что "Бориспильмиськбуд" предоставил Департаменту данные о застройке. В частности, запланировано 25 жилых секций от 9 до 25 этажей, общая площадь квартир – 154 тыс. кв. м.

Что касается несоответствия застройки Генплана, ОАСК сослался на решение Киевсовета 2005 года, которым 5,59 га по ул. Полесской были переданы в аренду Учреждению "28 управление начальника работ" Минобороны для строительства жилого комплекса с подземными паркингами.

"Приведенное подтверждает соответствие намерений застройки земельных участков требованиям закона и градостроительной документации", – пришел к выводу суд.

Как отмечает издание, вместе с этим в другом судебном деле суд установил, что решение Киевсовета 2005 года о передаче участков Учреждению "28 Управление начальника работ" принято Киевсоветом за пределами предоставленных ему полномочий. Однако, это решение, как и договор аренды, судом были отменены из-за пропуска прокуратурой сроков исковой давности.

Кроме того, военной прокуратуре не удалось отменить через суд договор о строительстве жилого комплекса, который "28 Управление начальника работ" и "Бориспильмиськбуд" заключили в 2016 году.Согласно этому договору Управление Минобороны получит в будущем жилом комплексе всего 1550 кв. м квартир, то есть 1% от общей площади квартир в ЖК.