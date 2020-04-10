Украина с начала года увеличила экспорт электроэнергии на треть

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 57,9% (на 594,5 млн кВт-ч) – до 1 млрд 621,7 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу возросли на 11,9% (на 48,8 млн кВт-ч) – до 459,2 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 130,3 млн кВт-ч, что на 42,1% (на 94,4 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-марте 2019 года.

В Беларусь и Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом Украина за три месяца импортировала 1,554 млрд кВт-ч электроэнергии, в том числе из Словакии было поставлено 909 млн кВт-ч, из Венгрии – 371,8 млн кВт-ч, из Беларуси – 149,6 млн кВт-ч, из Румынии – 70,2 млн кВт-ч, из России – 53,4 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок"), за три месяца текущего года из России импортировано 14,5 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,2 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2019 году экспортировала 6,5 млрд кВт-ч электроэнергии на $378,8 млн, в 2018 – 6,2 млрд кВт-ч на $331,9 млн, в 2017 – 5,2 млрд кВт-ч на $235,5 млн, в 2016 – 4 млрд кВт-ч на $152,1 млн, в 2015 – 3,6 млрд кВт-ч на $150,1 млн, в 2014 – 8,1 млрд кВт-ч на $487,2 млн, в 2013 – 9,9 млрд кВт-ч на $580,2 млн, в 2012 – 9,7 млрд кВт-ч на $574,8 млн, в 2011 – 6,4 млрд кВт-ч на $400 млн.