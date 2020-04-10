Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 миллиардов, – Зеленский

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За эти средства предусмотрено существенно увеличить выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу. Также – покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19. Мы хотим застраховать жизнь всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавирусу", – рассказал Зеленский.

Зеленский указал, что отдельно от средств этого фонда почти 30 млрд грн направляется украинским пенсионерам, "в частности, на индексацию пенсий и помощь в размере 1 тыс. грн".

Как сообщалось, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва в понедельник, 13 апреля, в 14:00. Как сообщает пресс-служба парламента, внеочередное заседание созвано по требованию президента Владимира Зеленского.

В повестке дня заседания в том числе законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", а также внесение изменения в закон "О защите населения от инфекционных болезней".