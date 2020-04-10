S&P ухудшило кредитный рейтинг "Укрзализныци"

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В настоящее время мы оцениваем показатели ликвидности компании как слабые, полагая, что проблемы, связанные с пандемией коронавируса, обусловят ограничение доступа компании к рынкам капитала и окажут давление на ее способность генерировать денежный поток от операционной деятельности", – отмечается в сообщении S&P.

В то же время рейтинговое агентство считает, что "Укрзализныця" может договориться о пересмотре условий по некоторым кредитам.

"Прогноз "негативный" отражает неопределенность относительно потенциальной реструктуризации кредитов и способности компании аккумулировать достаточные денежные средства для осуществления предстоящих выплат", – отмечают в S&P.

В агентстве также указали, что в течение 12 месяцев, начавшихся 1 апреля 2020 года, "Укрзализныце" предстоит погасить долговые обязательства в объеме около $400 млн, включая кредит в $200 млн со сроком погашения в июле и две выплаты в рамках ранее размещенного выпуска сертификатов участия в займе.

Как подчеркивается в сообщении S&P, "Укрзализныця" располагает денежными средствами на балансе в размере около $165 млн и имеет подтвержденные кредитные линии на сумму $155 млн, преимущественно от украинских банков.

"По нашим оценкам, этих средств и денежных потоков от операционной деятельности, прогнозируемых нами в рамках базового сценария, может быть недостаточно для выплат по долговым обязательствам со сроками погашения в ближайшие 12 месяцев, при этом отношение "источники ликвидности/потребности ликвидности" составляет около 1х", – отмечают в S&P.

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В агентстве также подчеркивают, что способность "Укрзализныци" генерировать денежный поток от операционной деятельности может ухудшиться вследствие дополнительного давления на объемы грузоперевозок в связи с мерами, направленными на сдерживание распространения пандемии, либо в случае усиления давления на сырьевые рынки, поскольку значительная часть выручки компании приходится на транспортировку сырьевых товаров.

"Если "Укрзализныця" реструктурирует кредиты в ближайшие 12 месяцев и мы придем к выводу о том, что эта реструктуризация является вынужденным предложением об обмене ценных бумаг, сделанным в стрессовых условиях, мы можем вновь понизить рейтинги – даже в случае своевременного осуществления всех платежей в соответствии с новым графиком", – заявили в S&P.

По прогнозам агентства, операционные показатели "Укрзализныци" и в 2020 году на фоне снижения объемов грузоперевозок и ограничения пассажиропотока будут слабыми, при этом отношение "денежный поток от операционной деятельности/долг" снизится до уровня около 20% по сравнению с 36% в 2018 году и 30-35%, ожидаемыми по итогам 2019 года.

"Для пересмотра прогноза по рейтингам на "стабильный" или для повышения рейтинга "Укрзализныци" необходимо, чтобы компания имела возможность и выражала готовность обслуживать долг на постоянной основе ", - подчеркнули в S&P.

Рейтинг "Укрзализныци" может быть повышен, если проводимая компанией реструктуризация долга не приведет к сокращению объема выплат, а также если "Укрзализныця" успешно рефинансирует долг, снизив риск вынужденного предложения об обмене ценных бумаг, сделанного в стрессовых условиях, и распределив сроки погашения обязательств, подлежащих погашению в ближайшее время, на будущие периоды.