БизнесЦензор

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10.04.20 19:11

Нацбанк призвал банки воздержаться от повышения ставок по депозитам

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендовал украинским банкам не повышать ставки по депозитам.

Нацбанк призвал банки воздержаться от повышения ставок по депозитам

Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам встречи правления регулятора с банкирами, передает БизнесЦнезор.

"Банкам не стоит повышать ставки по депозитам. В течение марта некоторые банки повысили ставки по депозитам на 1-1,5 п.п., перестраховываясь от потенциальных оттоков средств вкладчиков. Однако существенных оттоков в марте так и не было. Средства на счетах населения в банках с начала марта увеличились – на 13 млрд в гривне по состоянию на 9 апреля (+ 4%) и немного сократились в долларовом эквиваленте (-2%)", – отмечается в сообщении.

Нацбанк отметил, что держать высокие ставки сегодня экономически невыгодно.

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