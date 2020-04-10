Советник "Приватбанка" обвинил Минюст в содействии офшорам Суркисов в деле на 7 миллиардов

Об этом юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил в интервью НВ Бизнес, передает БизнесЦензор.

Пожидаев напомнил, что Печерский районный суд в 2017 году по иску связанных с Суркисами офшоров фактически обязал "Приватбанк" выплатить $250 млн, которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в акции в процессе национализации "Приватбанка".

Юрист отметил, что на основании этого решения суда государственный исполнитель открыл производство в пользу неизвестного физлица и пытаться взыскать эти средства с банка.

"То есть исполнитель не попыталась выяснить, выполнил ли банк решение суда, и не попыталась разобраться, почему это выполнение невозможно. После чего банк обращается к исполнителю с заявлением, в котором подробно объясняет всю ситуацию", – отметил Пожидаев.

Юрист добавил, что на основании этого письма банка государственный исполнитель обратился в Печерский районный суд за разъяснением.

"На первое и второе судебные заседания исполнитель не является. Появилась она на следующее, которое и стало финальным. Защита своей позиции госисполнителем была в формате "поддерживаю", а аргументы офшоров – "не возражаю", причем аргументы офшоров вообще не могли рассматриваться в этом процессе судьей Пидпалым, так как находились на рассмотрении другого судьи. То есть ты приходишь с одними аргументами, а поддерживаешь противоположные? Чем госисполнитель был мотивирован и почему принял сторону офшоров –непонятно", – рассказал Пожидаев.

Юрист добавил, что затем государственный исполнитель в спешке подал апелляцию на это разъяснение суда, не дождавшись полного текста решения и не понимая, какую аргументацию использовал суд.

"Считаю, что цель апелляции без анализа выводов суда первой инстанции носит формальный характер", – отметил юрист.

Пожидаев добавил, что "Приватбанк" до сих пор не знает, чем закончилось заседание апелляционного суда по этому заявлению государственного исполнителя 8 апреля.

В свою очередь замглавы правления "Приватбанка" Галина Пахачук подчеркнула, что от этого решения суда зависит около 7 млрд грн.

"Риски – это $259 млн или более 7 млрд грн, которые могут уйти из госбанка в офшорные компании. Два глобальных рисков: это потеря 7 млрд грн, которые пошли как дивиденды от банка в бюджет, или уголовное дело против руководства банка за неисполнение решения суда", – отметила Пахачук.

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Как сообщалось, Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение указанной апелляционной жалобы на 11:30 13 апреля.

Напомним, 25 февраля Печерский райсуд Киева постановил, что "Приватбанк" обязан компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012-2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Речь идет о более чем $200 млн ряда офшорных компаний, которые были размещены на счетах кипрского филиала "Приватбанка" в 2012-2014 годах, а также о процентах, начисленных до 17 февраля 2020 года.

Ранее компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации "Приватбанка".

Напомним, средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах "Приватбанка" и его филиалов, во время национализации банка в конце 2016 года попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с "Приватбанком" лицами.

Суркисы пытаются оспорить включение их в процедуру bail-in в судах. В частности, Верховный суд Украины 16 апреля продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины, Кабинета министров и "Приватбанка" на решение судов низших инстанций в пользу Суркисов по поводу их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн.

Процедуру bail-in офшоры Суркисов также оспаривают в Шестом апелляционном административном суде. Рассмотрение приостановлено до рассмотрения дела судом Республики Кипр.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "Приватбанком".