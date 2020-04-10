Импорт сыров превысил экспорт в 9 раз, – Таможенная служба

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

В денежном выражении импорт сыров в первом квартале вырос в 2,4 раза – до $45,2 млн.

В то же время экспорт украинских сыров за отчетный период составил 1,21 тыс. тонн сыров, что на 26,5% меньше, чем в первом квартале 2019 года. В денежном выражении экспорт сократился на 20,3% и составил $4,67 млн.

Экспорт украинского сливочного масла в январе-марте сократился в 1,9 раза – до 3,1 тыс. тонн, в денежном выражении – на 39,3%, до $14,48 млн.

Импорт этой продукции в отчетный период составил 2,79 тыс. тонн ($12,03 млн) против 211 тонн ($1,44 млн) за первый квартал 2019 года.

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По информации ведомства, экспорт молока и сливок (сгущенных) за первые три месяца 2020 года снизился на 25,3% – до 4,45 тыс. тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на общую сумму $10 млн, что на 11,8% ниже показателя за январь-март прошлого года.

Импорт этой группы товаров вырос в 2,2 раза – до 1,03 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,5 раза, до $2,39 млн.

Как сообщалось, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Тарас Качка заявлял, что Украина может ограничить импорт сыров из ЕС из-за увеличения поставок этого товара почти вдвое в 2019 году, а также в связи с ростом контрабанды.

Украина в 2019 году сократила экспорт сыров на 13,8% по сравнению с 2018 годом – до 7,2 тыс. тонн, при росте импорта в 1,7 раза – до 23,7 тыс. тонн.