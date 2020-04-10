Цены на дизтопливо в региональных сетях АЗС упали ниже 20 грн за литр

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности МОТТО на столичных станциях снизила цену дизтоплива сразу на 1 грн /л – до 19,88 грн/л. Бензины на станциях сети подешевели на 50 коп. – до 20,38 грн/л за А-92 и 21,38 грн/л за А-95.

Харьковская сеть Marshal понизила среднюю стоимость дизтоплива до 20 грн/л, на некоторых станциях в Харькове зафиксирована цена 19,70 грн/л. По 19,89 грн/л в Харьковском регионе торгует дизтопливоми сеть Brent Oil.

"БРСМ-Нафта" на станциях в Днепропетровской области понизила цену на дизтопливо до 19,69 грн/л. В остальных регионах цены находятся в диапазоне 20,29-20,79 грн/л.

В столичном регионе БРСМ 10 апреля снизила цены на 20 копеек – до 20,29 грн/л. Еще плотнее к отметке в 20 грн/л приблизилась сеть Mango. Столичные станции этой сети также опустили цены на 20 коп. – до 20,19 грн/л.

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Накануне компания "Авантаж" на станциях в столичном регионе опустила цены на 50 копеек – до 19,45 грн/л. Prime на своих АЗС торгует по 19,70 грн/л.

На текущей неделе (с 6 по 10 апреля) средняя розничная цена дизтоплива опустилась всего на 7 копеек з литр, бензинов – на 8 коп./л.

Снижение цен наблюдалось исключительно в сетях, работающих в эконом-сегменте.

Напомним, розничные операторы начали массово снижать цены с 20 чисел марта. За этот период цены в среднем упали на 2 грн/л. На текущей неделе снижение розничных цен замедлилось.