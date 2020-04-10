МАУ готова улучшить условия компенсации при отказе от возврата денег за билеты

Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

В частности, срок действия ваучера будет продлен с одного года до 2 лет с момента выпуска. При этом авиакомпания намерена реализовать возможность покрытия ваучером всей стоимости билета – тарифа и аэропортовых сборов, а не только тарифа, как это сейчас.

В авиакомпании ожидают, что новый функционал будет реализован до 15 апреля.

"В ближайшее время мы планируем реализовать автоматическую выписку промо-кода, когда пассажир пройдет по указанной ссылке и сам на себя оформит промо-код. Во всех случаях, когда автомат по какой-либо причине не сможет сгенерировать промо-код, пассажиру оставят форму для заполнения заявки на получение промо-кода", – отметили в пресс-службе компании.

Дополнительно МАУ обновила льготную политику изменения даты вылета по билетам на рейсы, которые не отменены. Она действует для бронирований, оформленных до 24 апреля 2020 года на перелеты с 24 апреля 2020 года до 26 октября 2020 года. Если пассажир решит перенести дату вылета при сохранении маршрута, он это сможет сделать без оплаты сбора за изменение.

Номинал промо-кода составляет 125% от неиспользованной части билета. Для активации скидки необходимо ввести промо-код в соответствующее поле во время бронирования нового билета на сайте МАУ.

Промо-код можно использовать только один раз. Если номинал ваучера больше, чем цена нового билета, разница не возмещается. Однако эти деньги можно потратить на покупку дополнительных услуг, например, питание, выбор места или перевозку багажа. Если цена нового билета превышает номинал ваучера, система попросит пассажира доплатить.

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Как сообщалось, в конце марта президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне заявил, что возврат денег за отмененные рейсы из-за коронавируса возможен только в будущем, но не в сегодняшней ситуации.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прекратила выполнение регулярных рейсов до 24 апреля включительно.

При этом среди предложенных вариантов получения компенсации пассажирами отсутствует опция возврата средств, на что обращают внимание клиенты МАУ. В ответ в авиакомпании рекомендовали указывать пожелание о возврате средств в примечании к запросу.

Ранее Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, а также о продлении всех введенных ранее карантинных мер до 24 марта.