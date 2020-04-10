Власти Киевской области ограничили передвижение жителей не выходные

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"Сегодня, 10 апреля, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области", - сказано в сообщении.

Так, с 18 марта по 9 апреля в Киевской области зафиксировано 140 подтвержденных случаев заболевания (в том числе 10 детей) и 5 летальных случаев. При это специалисты ожидают пик заболеваний в области с 11 по 20 апреля.

Чтобы сдержать эту волну, комиссия решила: рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 13 апреля) и с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля).

Кроме того, поручено усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей, усилисть контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях, а также ограничить доступ граждан к местам захоронений.