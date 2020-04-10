СБУ предложила продлить блокировку российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте"

Соответствующие предложения глава Службы Иван Баканов внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу СБУ.

При этом не сообщается о предложении продлить санкции в отношении российских ресурсов Mail.ru и Yandex.

По подсчетам экспертов спецслужбы, за период действия санкций количество украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза, что значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

"Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно – сохраним безопасность государства в целом", – заявил глава СБУ Иван Баканов.

В сообщении отмечается, что в течение 2017-2020 годов СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах "Одноклассники" и "ВКонтакте".

С начала введения санкций следователи СБУ зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях по признакам совершения преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захвата государственной власти, а также создание террористических групп.

Также специалисты СБУ отмечают всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях в связи с карантинными мероприятиями в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников.

По оценке СБУ, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей.

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Как сообщалось, в мае 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги доступа для пользователей сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yandex.

Соответствующий указ президента опубликован 17 мая 2017 года и вступил в силу.

После введения запрета самые популярные российские соцсети и поисковики потеряли значительную часть аудитории, однако стабильно продолжали входить в двадцатку самых посещаемых сайтов в Украине.