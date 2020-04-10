США приостановили организацию морских круизов на сто дней

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. передает БизнесЦензор.

Центр постановил, что решение будет действительно в последующие сто дней, если только министерство здравоохранения США не отменит режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 или если сам Центр не внесет изменения в принятый документ.

Постановление Центра также касается передвижения всех круизных лайнеров в территориальных водах США, которое также приостанавливается на этот же срок.

Ранее команды нескольких круизных лайнеров, на борту которых были выявлены случаи заражения коронавирусом, испытывали сложности со швартовкой в портах разных стран. Среди них были и лайнеры американских круизных компаний.