Производство электроэнергии упало с начала года на 7,7%

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

По данным ведомства, атомные электростанции (АЭС) за три месяца текущего года снизили выработку электроэнергии на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 22 млрд 564,8 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 8 млрд 814,4 млн кВт-ч (-10,9% к январю-март 2019 года), Южно-Украинской – 6 млрд 609,9 млн кВт-ч (+6,7%), Ривненской – 4 млрд 945,8 млн кВт-ч (-6,5%), Хмельницкой – 2 млрд 194,7 млн кВт-ч (+0,3%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 19,2% – до 13 млрд 390,9 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство 26% – до 8 млрд 908,5 млн кВт-ч, ТЭЦ и КУ – увеличили – на 1,4%, до 4 млрд 482,4 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 23,4% – до 1 млрд 746,5 млн кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 16,6% – до 454,2 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,5 раза – до 2 млрд 130,2 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 56% (в январе-марте-2019 – 54%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 33,2% (38%), ГЭС и ГАЭС – 4,3% (5,2%), блок-станций – 1,1% (0,9%), альтернативных источников – 5,3% (1,9%).

В марте 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 8,5% (на 1 млрд 208,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 12,935 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии по итогам первого квартала увеличился на 0,3% (на 32,1 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10 млн 872,4 тыс. Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,401 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153 млрд 949,6 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 83 млрд 2,6 млн кВт-ч (-1,7%), ГК ТЭС – 44,915 млрд кВт-ч (-6%), ТЭЦ и КУ – 10 млрд 864,7 млн кВт-ч (-1,4%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 866,6 млн кВт-ч (-34,5%), блок-станции – 1 млрд 756,4 млн кВт-ч (+16,8%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 5 млрд 544,3 млн кВт-ч (+2,1 раза).