Госбюджет в 2019 году недополучил 43 миллиарда запланированных поступлений, – Счетная палата

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выводы по результатам анализа годового отчета Кабинета министров о выполнении закона "О Государственном бюджете на 2019 год", передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Палаты.

По словам Пацкана, некачественный прогноз привел к значительным отклонениям отдельных фактических макропоказателей от прогнозных. Речь идет прежде всего об обменном курсе гривни, росте импорта и цен и тому подобное.

"В четвертом квартале были внесены изменения в закон о государственном бюджете на 2019 год и уменьшены объемы доходов общего фонда на 20 млрд грн и расходов на 22 млрд грн. Но, несмотря на это, государственный бюджет не выполнен как по доходам на 38 млрд грн (3,7%), так и по расходам на 54 млрд грн (4,8%). Плановые показатели доходов, администрируемых Государственной таможенной службой, не выполнены на 29 млрд грн (7,3%). В то же время Государственная налоговая служба перевыполнила план на 2,3 млрд грн (0,5%) за счет того, что по решению правительства государственные предприятия уплатили в бюджет часть прибыли, которую должны были перечислить до 1 июля 2020 года", - подчеркнул Пацкан.

По мнению Пацкана, план расходов не выполнен из принятия неэффективных управленческих решений, отсутствия надлежащего планирования, низкой исполнительской дисциплины участников бюджетного процесса.

Пацкан напомнил, что уже в январе 2019 года вносились изменения в помесячную роспись общего фонда, а в ноябре-декабре, уже после существенных уточнений бюджетных назначений правительство приняло 29 решений о перераспределении назначений между отдельными бюджетными программами и это свидетельствует о ненадлежащем планирования расходов.

Пацкан подчеркнул, что со 2 по 16 декабря остаток неиспользованных направленных открытых ассигнований превышал имеющиеся средства общего фонда государственного бюджета, так Минфину в декабре было поручено обеспечить прекращение Казначейством проведения платежей по незащищенным расходам.

"Для проведения платежей главных распорядителей заимствовались средства единого казначейского счета. На 1 января 2020 года задолженность общего фонда перед единственным казначейским счетом составила 1,7 млрд грн", - сказал он.

Председатель Счетной палаты отметил, что в 2019 году уменьшился объем предоставленных из государственного бюджета субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий и первичную медицинскую помощь населению, поскольку эти расходы осуществлялись частично из государственного бюджета. По словам Пацкана, из-за этого уменьшилась доля расходов местных бюджетов без трансфертов в государственный бюджет в расходах сводного бюджета, которая наименьшая с 2015 года.

"Который год подряд продолжается длительное утверждении порядков и условий предоставления, распределений отдельных субвенций между местными бюджетами и внесения изменений в этих распределений в декабре. Поэтому субвенция на меры социально-экономического развития отдельных территорий была оказана на 1,8 млрд грн (38%) меньше плана. На конец года на счетах местных бюджетов остатки неиспользованных средств отдельных субвенций были в сумме 5 млрд грн. Это свидетельствует о низкой исполнительской дисциплине как центральных, так и местных органов власти и органов местного самоуправления", - подчеркнул Пацкан.

Кроме того, добавил он, даже уменьшенный на 16 млрд грн, до 0,7 млрд грн, план поступлений в государственный бюджет от приватизации имущества не выполнен на 0,2 млрд грн (21%). По словам Пацкана, эти недопоступления снова, как и в предыдущие годы, были замещены заимствованиями.

"В результате в поступлениях финансирования государственного бюджета на покрытие дефицита в сумме 81 млрд грн и погашение государственного долга в сумме 345 млрд грн преобладали государственные внутренние заимствования, из которых треть приобрели нерезиденты. Это увеличило риски дестабилизации финансовой ситуации в случае выхода нерезидентов с рынка внутренних заимствований. На погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга из государственного бюджета направлено 474 млрд грн, или 33% всех расходов государственного бюджета", - подчеркнул председатель Счетной палаты.