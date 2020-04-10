В Киеве более 10 частных клиник проводят тестирование на COVID-19

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на на онлайн-сервис doc.ua, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, клиники предлагают пройти тесты как непосредственно у них, так и дома.

Для экспресс-тестирования у пациента берут образец капиллярной/венозной крови. Результат человек получает через 15 минут, однако требуется дополнительное подтверждение.

Для ПЦР-теста образец отбирают из верхних дыхательных путей, а итоги сообщают через несколько дней.

По оценке основателя медицинского сервиса doc.ua Сергея Казанцева, сейчас немного медицинских учреждений имеют все необходимое для диагностики COVID-19.

Как уточнили аналитики онлайн-сервиса doc.ua, в настоящее время они собирают информацию о возможности сдать тесты на COVID-19 в регионах.

Вместе с тем, участники рынка сообщили агентству, что некоторые частные клиники и лаборатории, которые проводят тесты на COVID-19, не хотят, чтобы информация о предоставлении такой услуги была обнародована.

Как сообщалось, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что аптеки могут продавать экспресс-тесты на COVID-19, а частные лаборатории могут проводить тестирование на коронавирусную болезнь, в том числе и проводить ПЦР-тесты.

"Украинцы смогут покупать тесты на COVID-19 в аптеке, такая возможность будет. Аптеки могут закупать экспресс-тесты, частные лаборатории могут закупать тест-системы. Никто не запрещает проводить такие исследования", - сказал Ляшко на брифинге.