Фонд гарантирования довел возмещение крупным вкладчикам "ВТБ Банка" до 100%

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

К четвертой очереди относятся требования вкладчиков-физических лиц на сумму больше гарантированной, то есть более 200 тыс. грн и проценты, начисленные в период временной администрации.

"В результате, размер удовлетворения требований кредиторов четвертой очереди реестра акцептованных требований кредиторов АО "ВТБ Банк" увеличится до 644,34 млн грн, что составляет 100% от общей суммы четвертой очереди", – сказано в сообщении.

Кроме того, Фонд принял решение после завершения полного расчета с кредиторами четвертой очереди, направить на удовлетворения требований кредиторов шестой очереди "ВТБ Банка" 1,65 млн грн.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физлиц начал частичное удовлетворение требований кредиторов четвертой очереди реестра акцептованных требований находящегося в стадии ликвидации "ВТБ банка" в ноябре 2019 года.

Национальный банк Украины 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ВТБ Банка" – украинской дочки одноименного российского банка, после того, как банк начал испытывать проблемы с ликвидностью. В банке сложности в работе пояснили судебным запретом на отчуждение активов по иску связанных с Игорем Коломойским компаний.

По данным российских СМИ, еще до этого ВТБ потерял надежды продать свой банк в Украине и планировал свернуть бизнес "дочки" до минимума, оставив одно отделение.

По данным НБУ, объем вкладов физлиц в "ВТБ Банке" на 1 ноября составлял 1,9 млрд грн, юрлиц – 1,68 млрд грн, банков – 2,37 млрд грн (при этом объем средств группы ВТБ – 2 млрд грн).