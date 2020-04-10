Кабмин выделит пособия по уходу за детьми закрывшимся из-за карантина предпринимателям, – министр

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, такая помощь будет предоставляться одному из родителей, если он, как ФЛП не имеет наемных работников и на период карантина приостановил свой бизнес и потерял прибыль.

Лазебная заверила, что правительство уже в ближайшее время примет решение о предоставлении такой помощи.

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Министр также напомнила, что прекратившие деятельность из-за карантина физические лица-предприниматели также могут получить помощь по безработице.

"Есть физические лица-предприниматели и другие самозанятые, которым сейчас очень сложно, но они не хотят прекращать предпринимательскую деятельность и фактически ушли в неоплачиваемый отпуск. Такие лица не могут прийти в центр занятости и получить статус безработного", – сказала Лазебная.

Глава Минсоцполитики уточнила, что такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения в зависимости от ситуации с карантинными мероприятиями, состоянием экономики страны.