БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
10.04.20 18:17

Кабмин выполнил январский указ Зеленского о выделении помощи Албании на 10 миллионов

Кабинет министров решил выделить Министерству иностранных дел 10 млн грн для предоставления гуманитарной помощи Республике Албания.

Кабмин выполнил январский указ Зеленского о выделении помощи Албании на 10 миллионов

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №390-р от 8 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, средства выделены в рамках выполнения указа президента Владимира Зеленского №32 от 31 января 2020 года о помощи Албании в преодолении произошедшего в стране землетрясения.

Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

В свою очередь Министерству иностранных дел поручено согласовать с соответствующими органами Республики Албания реквизиты банковского счета, на который будут перечислены выделенные средства в иностранной валюте и до 30 мая подать отчет.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100