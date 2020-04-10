Кабмин выполнил январский указ Зеленского о выделении помощи Албании на 10 миллионов

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №390-р от 8 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, средства выделены в рамках выполнения указа президента Владимира Зеленского №32 от 31 января 2020 года о помощи Албании в преодолении произошедшего в стране землетрясения.

Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

В свою очередь Министерству иностранных дел поручено согласовать с соответствующими органами Республики Албания реквизиты банковского счета, на который будут перечислены выделенные средства в иностранной валюте и до 30 мая подать отчет.