Кабмин выделил Минобороны 5 миллионов за один рейс военного Ил-76 в Китай

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №386-р от 8 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Министерству обороны поручено до 30 июня подать отчет об использовании средств Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству финансов и Государственной казначейской службе.

Отметим, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в недавнем интервью Украинской правде рассказывал, что самолет Минобороны Ил-76 совершил один рейс в Китай для поставки средств, необходимых для борьбы с коронавирусом. После этого такие рейсы выполняют коммерческие компании.

По словам Тимошенко, обслуживание самолета Минобороны обходилось слишком дорого, частные компании сейчас выполняют такие рейсы по $150-180 тыс., тогда как один рейс Ил-76 обходился в $250-300 тысяч.