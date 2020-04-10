Экспорт украинского меда подскочил в марте на 43%

Об этом сообщила консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В первый месяц весны экспорт украинского меда взлетел до 6,9 тыс. тонн, а это +43% к объему предыдущего месяца и +18% к марту 2019 года", - сообщила Бурка.

По словам консультанта ФАО, в марте средняя цена по экспортным контрактам практически не изменилась по сравнении с февралем и составила 1,62 $/кг, что на 12% ниже показателя за март 2019 года и на 27% - за март 2018 года.

Согласно данным Государственной таможенной службы, в 2019 году Украина увеличила экспорт меда на 12,8% - до 55,68 тыс. тонн, в денежном эквиваленте - на 3,2%, до $101,1 млн.