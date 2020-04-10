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10.04.20 19:38

Сингапур разрешил импорт мясных консервов из Украины

Украинские производители термически обработанных продуктов из мяса птицы, свинины и яиц могут получать разрешения для экспорта продукции на рынок Республики Сингапур.

Сингапур разрешил импорт мясных консервов из Украины

Соответствующее решение приняло Государственное агентство Сингапура по вопросам пищевых продуктов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Любые кризисы приносят также и новые возможности. Доступ украинских товаров на рынок Сингапура поможет нашим предпринимателям наращивать экспорт, несмотря на коронавирусный кризис", – заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что глобальные рынки и цепи поставки товаров в настоящее время трансформируются из-за пандемии, и Украина способна использовать изменения в свою пользу. Прежде всего, раскрывая скрытый потенциал экспорта на рынки стран Азии.

В министерстве отметили, что подробные разъяснения об условиях экспорта в Сингапур можно получить в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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