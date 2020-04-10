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10.04.20 14:41

Польский LOT получил разрешение на покупку немецкой авиакомпании Condor

Суд Франкфурта-на-Майне отклонил жалобы кредиторов и разрешил Польской авиационной группе (PGL) купить авиакомпанию Condor, чтобы спасти ее от банкротства.

Польский LOT получил разрешение на покупку немецкой авиакомпании Condor

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Rynek Lotniczy, передает БизнесЦензор.

В результате около 5000 сотрудников сохранят свои рабочие места, а парк PGL увеличится более чем на 50 самолетов.

Решение суда спасло перевозчика от банкротства, дело в том, что 15 апреля истекает срок погашения государственного займа в размере 380 млн евро, заключенного с банком KfW. Ранее сообщалось о возможной национализации Condor на ограниченный отрезок времени, поскольку Германия была намерена возобновить процесс продажи авиакомпании, как только нынешний кризис в туристической индустрии утихнет.

"Условия, предложенные польским холдингом, были сочтены более привлекательными, чем предложения двух финансовых инвесторов, которые также подали заявки на эту сделку. Договор купли-продажи был подписан 24 января", - сказано в сообщении.

Авиакомпания Condor находилась под угрозой банкротства из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, что привело к осложнениям с ее приобретением Польской авиационной группой.

Отмечается, что LOT, которая является экономической основой PGL, практически прекратила регулярные рейсы. Lufthansa также приземлила большую часть своих самолетов.

В последние недели Condor был занят возвращением соотечественников в страну. Однако рынок авиаперевозок, особенно в Европе, не имеет хороших перспектив после окончания нынешнего кризиса.

Condor Flugdienst GmbH - авиакомпания, базирующаяся в Кельстербахе недалеко от Франкфурта-на-Майне. Она являются крупнейшей туристической авиакомпанией в Германии. Основным узлом является аэропорт Франкфурта. После банкротства предыдущего владельца - Thomas Cook Group, компания была выставлена ​​на продажу.

В январе 2020 года было объявлено, что она будет передана Польской авиационной группе. Сделку должны завершить к концу апреля.

Флот Condor Flugdienst GmbH состоит из 53 самолетов.

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