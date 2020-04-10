Дотации аграриям планируют уменьшить на 1,5 миллиарда

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сравнительной таблице по расходам в обновленном проекте госбюджета, который имеется в распоряжении агентства, также планируется оставить Фонд частичного гарантирования кредитов без 240 млн грн, предусмотренных на формирование его уставного капитала.

Кроме того, расходы на проведение земельной реформы предлагается сократить на 25,1 млн грн – до 50,99 млн грн, расходы на проведение инвентаризации земель и обновление картографической основы Государственного земельного кадастра – на 192,72 млн грн, до 237,84 млн грн.

Как сообщалось, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства представило модель предоставления дотаций сельхозпроизводителям за счет государственного бюджета на 2020 год.

Всего на государственную поддержку АПК в бюджете на 2020 года предусмотрено 4,2 млрд грн. Из этой суммы 1,2 млрд грн будет направлено на программу удешевления кредитов, в том числе на приобретение земли, 1 млрд грн – на поддержку отрасли животноводства, еще 1 млрд грн – на компенсации за покупку техники и оборудования отечественного производства, 400 млн грн – на развитие фермерства и кооперативов и 400 млн грн на на поддержку отрасли садоводства, виноградарства и хмелеводства.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Какую помощь получат аграрии от правительства в 2020 году