Для жителей Днепропетровской области упростили доступ к сервису удаленной оплаты за газ

Как сообщает пресс-служба компании, сейчас этим онлайн-сервисом пользуются уже более 526 тысяч клиентов, передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что с 16 марта сотрудники ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" обслуживают клиентов дистанционно. Чтобы потребители не испытывали дополнительных ограничений и не выходили лишний раз из дома, для них экстренно разработали экспресс-регистрацию на сайте 104.ua.

"С помощью онлайн-сервиса наши клиенты могут контролировать состояние лицевого счета, загружать счета и своевременно платить за газ, не нарушая карантинных мероприятий", – пояснила директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

Так, чтобы создать "Личный кабинет" на сайте 104.ua автоматически, надо позвонить в контакт-центр:

(067) 62 92 104 – для жителей Кривого Рога;

(067) 62 63 104 – для жителей Днепра;

(067) 00 90 104 – для жителей Днепропетровской области.

Далее необходимо назвать номер лицевого счета (он указан в платежке за газ). Логин и пароль для входа в "Личный кабинет" пришлют смс.

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Чтобы зайти в "Личный кабинет" на сайте 104.ua, надо перейти по ссылке, которая придет в смс на мобильный. Найти на экране кнопку "Вход" и ввести логин и пароль, указанные в сообщении.

Напомним, ООО "Днепропетровскгаз сбыт" с 1 июля 2015 года выступает гарантированным поставщиком газа для потребителей природного газа города Днепр и Днепропетровской области, с. Темировка Гуляйпольского района Запорожской области и с. Приднепрянское Кобиляцкого района Полтавской области (согласно решению НКРЭКУ №653 от 16 мая 2017 года).

Компания поставляет природный газ почти 1,3 млн бытовым потребителям, 700 бюджетным учреждениям, 152 религиозным организациям, а также 4 тысячам промышленных и коммунально-бытовых предприятий региона.