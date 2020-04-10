БизнесЦензор

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10.04.20 13:51

Кабмин выделил 50 миллионов для СБУ на закупку программы для отслеживания карантина

Кабинет министров решил выделить из резервного фонда государственного бюджета 49,9 млн грн Службе безопасности Украины на закупку и внедрение системы диспетчеризации и реагирования "Verint NowForce".

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Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №389-р от 8 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, такая система необходима СБУ для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни СOVID-19.

СБУ поручено подать отчет об использовании средств Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству финансов и Государственной казначейской службе до 1 июня.

Согласно данным на сайте компании, Verint NowForce – это облачное решение, призванное помочь службам здравоохранения и службам экстренной помощи в управлении вспышкой пандемии путем повышения ситуационной осведомленности и координации межведомственных групп реагирования в различных сценариях.

Сервис также призван помочь правительству следить за лицами, находящимися на карантине, и собирать информацию об их состоянии здоровья.

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