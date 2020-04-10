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10.04.20 16:41

Оператор ГТС изучает возможность поставки водорода вместо газа по украинским трубам

Оператор ГТС (ОГТСУ) изучает возможность транспортировать водород по газотранспортной системе Украины.

Оператор ГТС изучает возможность поставки водорода вместо газа по украинским трубам

Об этом сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон в интервью "Лига.Бизнес", передает БизнесЦензор.

В операторе газотранспортной системы Украины рассматривают идею транспортировки через украинскую ГТС не газа, а водорода.

"Это инновационная идея, мы ее изучаем. К этому движется Европа. Со временем — через 30-40 лет природный газ также будет идти по энергетическому балансу вслед за углем и нефтью, а заменять его будет синтетический водород и метан", — говорит Макогон.

По его словам, есть определенные требования к составу метала труб, по которым будет идти этот водород.

"У нас есть трубы 60-х и 70-х годов. Самая последняя дата – конец 80х. Поэтому мы пока изучаем готовность нашей инфраструктуры к таким поставкам", – рассказала глава Оператора ГТС.

Напомним, что в конце февраля 2019 года "Региональная газовая компания" (РГК) впервые в Украине приступила к тестовой транспортировке смеси водорода и природного газа на закрытых участках газораспределительной системы. РГК управляет 19 газораспределительными сетями по всей Украине.

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