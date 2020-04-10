"Укрпошта" взяла в лизинг 500 автомобилей Fiat за 250 миллионов

Как сообщает пресс-служба компании, договор подписан по итогам тендера на платформе Prozorro, передает БизнесЦензор.

"Договор подписан на 3 года: такой срок соответствует периоду окупаемости самого проекту и позволяет предприятию распределить финансовую нагрузку по уплате стоимости авто", – отмечается в сообщении.

"Укрпочта" до конца 2020 года планирует запустить передвижные отделения в населенных пунктах 5 областей Украины с количеством жителей до 2 тысяч человек.

"Уже к концу лета мы запустим первые 200 автомобилей, остальные – осенью. Вместе с тем в каждом из этих населенных пунктов будет хотя бы по одной точке присутствия, где начальник отделения или почтальон села будет предоставлять услуги", – отметил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

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Как сообщалось, поставщиком 500 автомобилей для "Укрпошты" в рамках лизингового договора станет ООО "Торговый Дом "Укрлада".

Напомним, ранее глава госкомпании Игорь Смелянский заявлял, что "Укрпошта" планирует расширить действие пилотного проекта по работе мобильных передвижных отделений на Киевскую, Винницкую и Полтавскую области.

По его словам, в тестовой, Черниговской области, эксперимент проходит успешно и мобильные отделения "Укрпошты" доезжают до самых отдаленных сел. Для запуска эксперимента в Черниговской области было закуплено 130 новых автомобилей общей стоимостью 80 млн грн.

"Укрпошта" запустила первые передвижные отделения в Черниговской области летом 2018 года. В машине находятся три человека: водитель, руководитель почтового отделения и почтальон. По словам Смелянского, эти люди получают рыночную зарплату, в отличие от ранее работавшего штата, предпочитающего загрузку на 0,1-0,5 ставки.

В августе 2018 года Игорь Смелянский, возглавляющий ПАО "Укрпошта" с апреля 2016 года, был назначен ее генеральным директором. Новый контракт заключен сроком на три года.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.