В Черновицкой области решили закрыть на выходные все магазины и АЗС

Как сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации, в частности будет ограничено передвижение и пребывания граждан в общественных местах, передает БизнесЦензор.

"С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим. Буде ограничена работа (функционирование) всех торговых объектов, независимо от форм собственности, кроме аптек", – сказано в сообщении.

В ОГА уточнили, что АЗС в области будут работать исключительно для заправки машин служб экстренной помощи: 101, 102, 103, 104.

По состоянию на 10 апреля, в области зафиксировано 76 новых случаев заражения коронавирусом, общая численность инфицированных в области достигла 379 человек.

Напомним, председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук уже объявлял комендантский час на минувших выходных, что привело к очередям за продуктами и скоплению людей на улицах перед началом его действия.

Гражданам рекомендовали воздержаться от выхода на улицу с 13:00 4 апреля до 6:00 понедельника, 6 апреля