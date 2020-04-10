Кабмин перенаправил средства с развития регионов на борьбу с коронавирусом

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №264 от 8 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в Порядок и условия предоставления субвенции социально-экономического развития регионов.

Внесенные изменения предусматривают, в частности, первоочередное направление средст субвенции на осуществление мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Кроме этого, постановлением исключается обязательность софинансирования из местных бюджетов проектов и мероприятий, финансируемых за счет субвенции.

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"Таким образом, правительство предоставило регионам дополнительный финансовый инструмент для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Благодаря исключению обязательного софинансирования проектов из местных бюджетов, субвенция должна использоваться областями эффективнее – в соответствии с потребностями и приоритетами, определенными в регионах", – отметили в пресс-службе Кабмина.