Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС упали ниже 10 грн за литр

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цены автогаза в консолидированной сети АЗС группы "Приват" снизились в среднем на 15-17 копеек – до 9,28–9,30 грн/л.

ОККО и WOG снизили цены на 5 коп. и 7 коп. – до 10,84 грн/л.

Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 20 копеек – до 9,79 грн/л. "Автотранс" — на 50 коп./л, до 9,68 грн/л.

Цена газа в сети АЗС Shell опустилась на 13 коп. – до 10,09 грн/л.

10 апреля пересмотрели цены сети "БРСМ-Нафта" и "Автотранс", понизив стоимость газа на 23 коп. и 30 коп. – до 9,?4 грн и 9,68 грн за литр соответственно.

Такие сети как AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, Mango пересмотрели цены в пределах 5-10 копеек за литр.

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Как сообщалось, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115 за тонну, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.

На текущей неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост. По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходящих с марта остатков.