В Хмельницкой области снизился уровень оплаты за доставку газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Хмельницкгаз" сообщает БизнесЦензор.

Пока потребители дома, аварийно-диспетчерская служба "104", ремонтные бригады и другие эксплуатационные службы АО "Хмельницкгаз" работают круглосуточно в чрезвычайном режиме. Также дистанционно работают Центры обслуживания клиентов и другие службы газораспределительной компании по всей области.

"В нынешней сложной ситуации, пока потребители остаются дома, мы прилагаем все усилия, чтобы бесперебойно доставлять им газ, ведь это - жизненно необходимый ресурс", - отмечают в АО "Хмельницкгаз".

Компания ввела мораторий на отключение потребителей от газоснабжения за исключением случаев несанкционированного вмешательства.

"Однако, такой критический уровень расчетов ставит под угрозу полноценное функционирование предприятия и, в первую очередь, выплату заработной платы, которая напрямую зависит от оплаты услуг по доставке газа", - говорится в сообщении.

Сейчас 24 часа в сутки 7 дней в неделю газовики продолжают выезжать и локализовать утечки газа, ремонтировать газопроводы, обслуживать газорегуляторные пункты, снижать и поддерживают необходимое давление в сетях, а также дистанционно оказывать услуги потребителям. Это ежедневная напряженная работа, выполняемая газовиками в опасных условиях карантина, чтобы все могли быть в домах со своими родными, в тепле и уюте.

В то же время, работники "Хмельницкгаза" благодарят всех клиентов, которые нашли возможность рассчитаться за услуги распределения газа. Ведь чтобы оплатить - не нужно выходить из дома, а оплатить с помощью удобных дистанционных сервисов 104.ua и с небольшой комиссией по выбору клиента. Оплатить можно через:

Личный кабинет на сайте 104.ua

чат-бот "7104ua" в Viber или Telegram

мобильное приложение 104Mobile для Android

мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone

Также для потребителей АО "Хмельницкгаз" разработана мгновенная экспресс-регистрация, которая позволяет за несколько минут автоматически зарегистрировать личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067 01 14 104 и сообщить оператору номер лицевого счета, который указан в квитанции каждого клиента или адрес. Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

"Поэтому убедительно просим и призываем потребителей, которые имеют возможность, - платить за услуги газоснабжения вовремя. Ведь эти средства крайне необходимы для обеспечения жизнедеятельности компании и, в первую очередь, оплату труда газовиков", - сообщает "Хмельницкгаз".