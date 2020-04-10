БизнесЦензор

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10.04.20 11:35

Всемирный Банк выделит Украине $50 миллионов для поддержки уязвимых слоев населения

Украина получит дополнительные средства от Всемирного Банка в размере $150 млн, сообщает Министерство социальной политики Украины.

Всемирный Банк выделит Украине $50 миллионов для поддержки уязвимых слоев населения

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики сообщает БизнесЦензор.

"В частности, $50 млн - для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и $100 млн для улучшения уровня социальной защиты в целом. Об этом на встрече в Киеве договорились представители Правительства и Всемирного Банка", - говорится в сообщении.

Уже в мае Украина получит $50 млн для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу.

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