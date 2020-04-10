США увеличили прогноз производства зерновых в Украине

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно мартовскому отчету, опубликованному на сайте министерства, прогноз производства кукурузы в Украине улучшен на 87 тыс. тонн – до 35,887 млн тонн, экспорт без изменений – 32 млн тонн.

Минсельхоз США также повысил в апреле прогноз производства украинского ячменя на 28 тыс. тонн – 9,528 млн тонн, экспорт без изменений – 4,7 млн тонн.

USDA прогнозирует в целом рост урожая зерновых в 2019/20 МГ в Украине на 286 тыс. тонн – до 75,72 млн тонн, экспорт без изменений 57,34 млн тонн.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ. По состоянию на 8 апреля Украина экспортировала 47,04 млн тонн, что на 8,27 млн тонн больше показателя за аналогичную дату прошлого МГ.